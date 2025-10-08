Já chegámos ao whatsapp!
Liliana tenta entender-se com Fábio, mas ele não perdoa: «Estás a ajudar outra pessoa a atacar-me»

No Secret Story, Liliana tenta entender-se com Fábio depois de uma grave discussão que até teve insultos. Contudo, tudo corre mal. Fábio parece não perdoar Liliana por esta ter tido uma conversa com Pedro Jorge. O concorrente não esconde que está cheio de ciúmes e acusa a amiga especial de estar a alimentar um jogo que o prejudica. «Estás a ajudar uma pessoa a atacar-me». 

  • Há 2h e 57min
