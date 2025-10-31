Liliana tenta falar com Fábio, mas ele não 'perdoa': «Se fazes isto aqui e está filmado...»

Após o Especial, Liliana insiste em falar com Fábio e o concorrente revela que esperava mais humildade por parte da concorrente para admitir que errou. Liliana assume ter receio em falar e que Fábio está a exagerar. Fábio afirma que Liliana diz que o ama, mas não demonstra isso. Liliana acaba por chorar e assumir que se sente mal por estar a magoar Fábio. O concorrente confessa que não é a dança que o incomoda, mas sim o que Liliana faz numa casa com câmaras, questionando o que fará quando ele não estiver por perto.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18