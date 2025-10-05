Já chegámos ao whatsapp!
Liliana termina relação com Zé: As imagens completas do confessionário que parou Portugal

A gala do Secret Story 9 ficou marcada por um momento inesperado: Liliana anunciou, em direto, o fim do noivado com Zé. A concorrente explicou que a decisão surgiu na sequência de tudo o que viveu dentro da casa ao aproximar-se de Fábio e confessou que, para si e para o agora ex-namorado, será o mais justo. 

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe,ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.

  • Secret Story
  • Há 2h e 18min
Vídeos

Hora das nomeações! Saiba quem votou em quem para mais uma semana no Secret Story
17:24

00:56
Surpresa! Em estúdio, Diogo Alexandre revela os seus favoritos
01:12

00:53
Depois de expulso do Secret Story, Sandro revela o seu segredo
04:42

00:48
A reação de Sandro ao saber que Marisa e Pedro Jorge são um casal
04:42

00:48
Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável
04:42

00:47
Flávio Furtado critica comportamento de Sandro com Leandro: «Estar a imitar maneirismos, acho que é feio»
04:42

00:46
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

29 set, 00:03
Última Hora! Liliana termina relação com o noivo Zé perante Portugal inteiro
05:10

Há 3h e 1min
Alerta! Cristina Ferreira dá novidade sobre Liliana e Fábio: «Na gala, hoje, há...»

Ontem às 18:27
As imagens do momento: Enquanto consola Fábio, Liliana faz ‘festinhas marotas’ na perna do colega

1 out, 11:11
Fábio e Liliana juntinhos em noite de cinema. Mas são as mãos de Sandro que dão que falar
02:36

4 out, 23:50
Notícias

Com apenas 3% dos votos, este concorrente diz adeus à casa mais vigiada do país

Há 52 min
É oficial: Liliana termina noivado com Zé. Tudo o que precisa de saber sobre o assunto do momento

Há 1h e 45min
Cristina Ferreira brilha na Gala com look arrebatador e detalhe que dá que falar

Há 2h e 20min
Em gala «explosiva», o telefone vai tocar e não só. Isto é o que pode esperar

Ontem às 19:28
Alerta! Cristina Ferreira dá novidade sobre Liliana e Fábio: «Na gala, hoje, há...»

EXCLUSIVOS

Exclusivo: Afonso Leitão revela o que teve de fazer para esconder pedido de namoro em direto de Catarina Miranda

4 out, 20:26
Foi pedida em namoro, mas já pensa é no casamento. Catarina Miranda abre o coração após surpresa de Afonso Leitão

4 out, 20:19
Exclusivo: Ainda em choque, Catarina Miranda dá a primeira entrevista após ser pedida em namoro

4 out, 20:16
Exclusivo: Afonso Leitão conta como escondeu pedido de namoro de Catarina Miranda
00:32

4 out, 20:12
As primeiras palavras de Catarina Miranda após ficar de boca aberta com o pedido de namoro de Afonso Leitão
00:31

4 out, 20:00
FORA DA CASA

De aliados no Big Brother ao amor que venceu todas as dúvidas: A história de Catarina Miranda e Afonso Leitão

4 out, 21:25
Catarina Miranda quebra tradição e usa anel de namoro em dedo inesperado

4 out, 21:01
Exclusivo: Afonso Leitão revela o que teve de fazer para esconder pedido de namoro em direto de Catarina Miranda

4 out, 20:26
Foi pedida em namoro, mas já pensa é no casamento. Catarina Miranda abre o coração após surpresa de Afonso Leitão

4 out, 20:19
Exclusivo: Ainda em choque, Catarina Miranda dá a primeira entrevista após ser pedida em namoro

4 out, 20:16
TVI Reality

Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa
03:49

3 out, 09:59
«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro
02:17

1 out, 12:13
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

29 set, 08:15
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

21 set, 22:27
Catarina Miranda manda alfinetada... e mostra presente de Afonso Leitão ao detalhe!

Ontem às 19:06
Após pedido de namoro, Catarina Miranda lança farpas a Jéssica Vieira: "O Afonso portou-se como um senhor"

Ontem às 18:00
Jéssica Vieira responde à letra a farpa sobre pedido de namoro: "Ganhar noção"

Ontem às 15:50
Alvo de crítica que envolve a mãe, Jéssica Vieira não fica calada: "Obrigada pela preocupação"

Ontem às 15:27
Tatiana e Ruben Boa Nova anunciam nome do segundo filho... após "muita discórdia e muitas opções"!

Ontem às 13:48
