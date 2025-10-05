Liliana termina relação com Zé: As imagens completas do confessionário que parou Portugal

A gala do Secret Story 9 ficou marcada por um momento inesperado: Liliana anunciou, em direto, o fim do noivado com Zé. A concorrente explicou que a decisão surgiu na sequência de tudo o que viveu dentro da casa ao aproximar-se de Fábio e confessou que, para si e para o agora ex-namorado, será o mais justo.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

