No Secret Story 9, em conversa privada com Liliana, Pedro Jorge confronta a concorrente sobre sentimentos por Fábio: «É jogo ou verdadeiro». A noiva de Zé responde sem pudor. Mais tarde, Liliana tira pontos negros das costas de Fábio.
Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
