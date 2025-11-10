Liliana usou Pedro para meter ciúmes a Fábio? A concorrente levanta-se do sofá e "passou-se"

No Diário do Secret Story 9, A Voz questiona se há algo mais a dizer sobre o beijo da Inês e do Dylan e Fábio comenta que, se Pedro é um pinga-amor falhado, Dylan é um pinga-amor bem-sucedido. Dylan justifica que teria mais a perder ao juntar-se à Inês, já Ana, acha que Inês não saiu porque o público gosta de ver casais. Para Pedro, Inês vai beneficiar com o jogo em casal, ao contrário do Dylan que se vai apagar. O concorrente garante que não vai discutir com a Inês, insinuando que é o que Liliana e Fábio fazem para permanecerem no jogo. Ana concorda e reforça que o mais provável é Liliana ter feito uma cena de ciúmes e por isso é que o seu nome apareceu como opção. Ofendida, Liliana garante que é segura de si mesma e Ana questiona o que é que a concorrente fez com Pedro para fazer ciúmes ao Fábio. As duas discutem, Liliana grita que não admite que Ana diga que joga com Fábio e abandona a sala. No quarto, Liliana declara que Ana é sonsa, cínica e está contente por ter um momento a sós com Fábio.
Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story