Liliana vira as costas a Fábio: «Nunca me viste chateada a sério»

No Secret Story 9, Fábio e Liliana atravessam uma fase conturbada na relação. A concorrente sente que o parceiro já não tem iniciativa e os dois estão de costas voltadas. Liliana termina a discussão com ameaça: «Nunca me viste chateada a sério.»
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
