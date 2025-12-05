Liliana zangada com uma brincadeira de Bruna em pleno direto

No Secret Story 9, durante o Especial com Nuno Eiró, os concorrentes foram desafiados a soprar purpurinas para a cara do nomeados que querem ver expulso no próximo domingo. Um momento que podia ser divertido, mas acabou com Liliana zangada com Bruna, depois de uma brincadeira.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA – 761 20 20 16

PEDRO – 761 20 20 18

