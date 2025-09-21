«Linguas soltas»: A VT que confronta os concorrentes sobre tudo o que se diz na casa

No Secret Story 9, Cristina Ferreira lançou uma VT que expôs os principais conflitos entre as mulheres da casa. As imagens revelaram trocas de palavras intensas, discussões acesas e rivalidades que têm marcado a convivência no jogo, deixando os ânimos exaltados durante a gala.
Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa. Hoje um deles vai abandonar a Casa dos Segredos, mais ainda pode votar para SALVAR o seu favorito:
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 18
Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!