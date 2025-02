Longe demais? Ossman Idrisse vira costas a Miguel Vicente após o rival mencionar a sua família

No Secret Story - Desafio Final, o Ossman desabafa com a Daniela, revelando que pediu ao Miguel para não falar da sua família, e acha que o algarvio não vai voltar a fazê-lo. O Miguel junta-se à conversa, reforçando que apenas quis saber mais sobre a família do Ossman. O concorrente considera que o Miguel não o fez por mal, no entanto, o algarvio insiste no tema e condena a mudança de postura do Ossman. O Ossman não gosta do rumo da conversa e abandona o jardim, seguido da Daniela. Já no quarto, o Ossman confessa à Daniela que se o Miguel continuar a insistir no mesmo assunto, pega nas suas coisas e vai embora.