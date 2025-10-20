No Secret Story 9, após uma gala atribulada e com confrontos entre Vera e Dylan, a concorrente perdeu a cabeça quando se voltou a tocar no assunto das suas próprias filhas. Veja as imagens do momento de elevada tensão.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Longe demais! Vera perde a cabeça com Dylan e o impensável acontece
- Secret Story
- Hoje às 01:39
Últimos vídeos
Últimos vídeos
01:59
Longe demais! Vera perde a cabeça com Dylan e o impensável acontece
Hoje às 01:39
07:36
Voz gera alvoroço com anúncio: «Uma das manchetes esconde uma pista para um segredo»
Há 16 min
05:44
Concorrentes acordam com notícias fresquinhas no correio. Veja tudo
Há 19 min
03:00
O acordar na casa depois da noite mais explosiva de sempre. Fábio e Liliana separados?
Há 22 min
07:22
Liliana abalada com o segredo de Fábio: «Estive a fazer figura de parva»
Há 52 min
06:00
Liliana desaba: «Não tenho suporte. O único que achava que tinha andou a brincar comigo este tempo todo»
Há 54 min
06:00
Em lágrimas depois de discutir, Liliana berra: «Eu quero me ir embora mesmo!»
Há 59 min
06:00
Não foi só Vera que abalou a casa! Veja a discussão entre Liliana e Ana que obrigou Pedro Jorge a separar
Há 1h e 30min
06:00
Liliana perde as estribeiras com Ana: «Para mim já vens com esse paleio!»
Há 1h e 31min
03:19
A reação de Dylan depois de atitude de Vera: «Se ela não for embora, vou eu...»
Há 1h e 54min
02:51
Dylan depois de comportamento de Vera: «Tive sorte de não me abrir a cara toda»
Há 1h e 57min
08:15
Vera passada: «Por 250 mil euros vou estar aqui a ser tema gratuito!?»
Há 2h e 0min
08:15
Depois do momento que todos falam, Vera sai do confessionáro: Veja o que se seguiu
Há 2h e 1min
02:47
O ambiente na casa depois das atitudes de Vera: Veja as conversas que se seguiram
Há 2h e 11min
03:19
As imagens que abalaram a noite: Vera ultrapassa limites numa discussão com Dylan
Há 2h e 16min
11:58
Jogo ao rubro: Concorrentes nomeiam em direto e clima aquece na casa
Hoje às 00:48
01:23
«Sofro de bananofobia»: Está revelado o segredo desta concorrente
Hoje às 00:34
12:28
Decisão polémica: Rui nomeado e Fábio imune
Hoje às 00:31
01:34
Concorrente abandona a casa e deixa todos em choque. Veja o momento
Hoje às 00:11
06:27
Emoções à flor da pele: Descubra quem é o concorrente expulso
Hoje às 00:05
01:51
O público decide: duas novas salvações marcam a gala
Hoje às 00:03
08:59
Discussão em cadeia: Dylan, Leandro e Bruna protagonizam momento tenso
Ontem às 23:46
02:04
Rebuscadas e mirabolantes: Conheça as teorias de segredos da semana
Ontem às 23:36
05:23
«Ficha tripla» em perigo: uma concorrente é desligada e perde poder na casa
Ontem às 23:30
06:59
Sem pudores. Bruna ataca Liliana: «Tem a inteligência de um amendoim (...) cabeça de vento»
Ontem às 23:26
01:09
Mãe de Pedro Jorge defende o filho em plena gala: «Vê as meninas como irmãs»
Ontem às 23:13
06:34
Marisa confrontada no confessionário sobre Pedro Jorge: «Tenho de lhe dar na cabeça»
Ontem às 23:12
01:38
Gala repleta de emoções: o público salva o primeiro concorrente
Ontem às 22:46
04:54
Risos: Joana recebe pista de segredo e afirma «A Ana Cristina põe ovos»
Ontem às 22:44
02:19
Gritos e tensão: Bruno e Marisa Susana protagonizam confronto aceso
Ontem às 22:39
04:11
Gritos sem fim: Pedro fala em «ficha tripla» e instala-se o caos na casa
Ontem às 22:37
08:54
Triângulo amoroso: Dylan não perdoa Vera e Inês deixa a máscara cair? «Sonsa»
Ontem às 22:25
01:43
Como nunca a viu: Vera explode com os colegas «mas está tudo bem?»
Ontem às 22:11
06:36
«Tu és um porco!»: Fábio defende Liliana com unhas e dentes e atira-se a Dylan
Ontem às 22:10
03:02
Bruno perde a cabeça com Vera: «As tuas filhas devem ter vergonha»
Ontem às 22:04
04:12
Confronto: Dylan e Leandro perdem a calma durante a gala
Ontem às 22:01
02:49
A arder: Dylan perde a calma e ameaça Leandro com «chapadão»
Ontem às 21:57
01:17
Liliana com receio da relação de Vera e Fábio: «Houve pedido de casamento?»
Ontem às 21:49
05:09
Liliana não acredita na versão de Fábio e Vera: «Se eu não estivesse aqui, acho que se podiam enrolar de novo»
Ontem às 21:47
05:21
Após segredo revelado, Fábio e Vera falam do passado: «Estava louco por ela»
Ontem às 21:42
05:39
Segredo revelado: Joana deixa Fábio sem saldo na conta
Ontem às 21:36
03:57
«Vais ser um homem sortudo...»: Após a tensão, Fábio e Liliana entram em troca de provocações íntimas
Ontem às 11:03
12:22
«Vou-me afastar e depois decido se quero alguma coisa contigo ou não»: Liliana e Fábio em maus lençóis?
Ontem às 10:43
05:29
Liliana e Fábio desentendem-se: «Não me transmites confiança (…) estavas a fazer jogo comigo»
Ontem às 02:23
06:15
Como nunca a vimos! A meio do filme, Inês passa-se: «Falem alto (…) eu vou ser expulsa desta casa»
Ontem às 00:13
05:10
Noite de cinema: Dylan senta-se bem juntinho de uma mulher a partilhar pipocas. E não é Vera
Ontem às 00:02
02:00
Ana passa-se: «Estou farta das tuas atitudes de criança». Liliana reage: «Cala-te um bocado»
18 out, 22:51
04:15
Aos gritos! Liliana e Ana discutem ‘forte e feio’: «Não dá para falar contigo»
18 out, 22:43
04:55
Dylan e Leandro em picardia acesa: «Já tiveste o teu momento (…) influenciaste os outros»
18 out, 22:33
04:08
Caos instalado: Ana confronta Liliana
18 out, 22:29
04:47
Alerta confusão: Leandro perde a cabeça e a culpa é de um salame
18 out, 22:21
03:52
Mariana, Liliana e Vera criticam fortemente a postura de Joana
18 out, 20:31
05:13
Vera e Liliana criticam Bruno: «Só come e gasta a sola do sapato»
18 out, 20:21
03:49
Liliana já definiu os seus concorrentes preferidos: Leandro, Marisa e Pedro
18 out, 20:10
02:31
A arder. «Começo a achar que ela tem um atraso cognitivo»: Liliana arrasa Ana
18 out, 19:58
02:02
«Devias ter consciência»: Ana perde a paciência com Liliana
18 out, 19:55
02:16
Já namoram? Marisa faz confissão inédita sobre Fábio e Liliana
18 out, 18:45
02:27
Pedro e Vera dançam agarradinhos mesmo à frente de Marisa - a reação é imperdível
18 out, 18:23
02:05
Sem dó nem piedade. Marisa ataca Pedro Jorge: «Envolveste muito com o mulherio»
18 out, 18:04
02:43
Concorrentes perto do Segredo de Fábio. Liliana atira: «Estás a mudar de postura»
18 out, 17:59
02:18
Liliana insegura com Segredo de Fábio: «Tens de confiar»
18 out, 17:48