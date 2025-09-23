Maçonaria, Opus Dei e chicotadas nas costas?: Ana Cristina e Raquel elaboram teorias sobre concorrente

No Secret Story 9, Ana Cristina e Raquel estão a conversar na casa de banho sobre as cicatrizes que um concorrente tem nas costas. Além disso, ambas elaboram várias teorias sobre se isso tem a ver com religião, Maçonaria, Opus Dei, sacríficios...

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país