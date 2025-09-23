Ao Minuto

10:28
Fábio recorda Catarina Miranda e defende-a: «Coitada da rapariga» - Big Brother
03:41

Fábio recorda Catarina Miranda e defende-a: «Coitada da rapariga»

10:25
Arrependido das afirmações polémicas ou não? Fábio reage: «É tudo uma cambada de santinhos» - Big Brother
01:41

Arrependido das afirmações polémicas ou não? Fábio reage: «É tudo uma cambada de santinhos»

10:08
Há um novo leque de nomeados no Secret Story: E dois são os nomes mais falados do momento  - Big Brother

Há um novo leque de nomeados no Secret Story: E dois são os nomes mais falados do momento 

10:01
Enquanto uns dormem, outros escondem ovos e pão da casa - Big Brother
07:05

Enquanto uns dormem, outros escondem ovos e pão da casa

09:56
«Se eu sair, vou falar com o teu namorado e...»: Fábio revela a Liliana o irá fazer lá fora - Big Brother
02:15

«Se eu sair, vou falar com o teu namorado e...»: Fábio revela a Liliana o irá fazer lá fora

09:45
Miranda vai mais longe nas críticas a Liliana: «Não deve ser a primeira vez que isto acontece» - Big Brother
02:41

Miranda vai mais longe nas críticas a Liliana: «Não deve ser a primeira vez que isto acontece»

09:45
Miranda não deixa nada por dizer: «A Liliana vai-se enrolar com o Fábio. E o Zé é...» - Big Brother
02:41

Miranda não deixa nada por dizer: «A Liliana vai-se enrolar com o Fábio. E o Zé é...»

09:45
Miranda 'incentiva' Zé a devolver o anel de noivado a Liliana: «Eu amaria ver» - Big Brother
02:41

Miranda 'incentiva' Zé a devolver o anel de noivado a Liliana: «Eu amaria ver»

09:37
«Diz que não tem coragem de voltar para casa com o Zé»: Marta Cardoso faz revelação bombástica sobre Liliana - Big Brother
04:10

«Diz que não tem coragem de voltar para casa com o Zé»: Marta Cardoso faz revelação bombástica sobre Liliana

09:28
Maçonaria, Opus Dei e chicotadas nas costas?: Ana Cristina e Raquel elaboram teorias sobre concorrente - Big Brother
05:14

Maçonaria, Opus Dei e chicotadas nas costas?: Ana Cristina e Raquel elaboram teorias sobre concorrente

09:27
«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera - Big Brother
01:07

«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera

09:25
«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova' - Big Brother
01:07

«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'

09:24
«É uma doninha fedorenta»: Vera insulta colega da casa - Big Brother
01:32

«É uma doninha fedorenta»: Vera insulta colega da casa

09:21
«Não tens de te sentir mal...»: Fábio e Liliana têm conversa profunda após as nomeações. - Big Brother
01:23

«Não tens de te sentir mal...»: Fábio e Liliana têm conversa profunda após as nomeações.

09:19
Miranda compara Pedro Jorge e Liliana: «Só tem uma conotação diferente porque é um homem» - Big Brother
02:56

Miranda compara Pedro Jorge e Liliana: «Só tem uma conotação diferente porque é um homem»

09:13
Crise de ciúmes? Marisa confronta Pedro Jorge e põe em risco o segredo: «Apertaste-lhe o sutiã» - Big Brother
02:43

Crise de ciúmes? Marisa confronta Pedro Jorge e põe em risco o segredo: «Apertaste-lhe o sutiã»

09:04
«Só se enterram...»: Catarina Miranda não poupa nas críticas a Fábio e Liliana - Big Brother
01:08

«Só se enterram...»: Catarina Miranda não poupa nas críticas a Fábio e Liliana

08:53
Dylan nomeia Liliana... e tudo por causa de Fábio: «Tu prolongaste as cenas com ele» - Big Brother
03:25

Dylan nomeia Liliana... e tudo por causa de Fábio: «Tu prolongaste as cenas com ele»

08:53
Dylan entala Liliana: «Tu disseste-lhe 'lá fora logo se vê'... tu tens namorado» - Big Brother
03:25

Dylan entala Liliana: «Tu disseste-lhe 'lá fora logo se vê'... tu tens namorado»

08:40
Teorias de segredos agitam a casa... e há desconfianças certeiras: «Têm filhos em comum» - Big Brother
03:03

Teorias de segredos agitam a casa... e há desconfianças certeiras: «Têm filhos em comum»

08:30
«Estão a queimar-se um ao outro»: Inês implacável com Liliana e Fábio - Big Brother
01:40

«Estão a queimar-se um ao outro»: Inês implacável com Liliana e Fábio

08:18
Joana chora desalmadamente por causa do namorado: «Tocam no nome dele sem necessidade» - Big Brother
03:29

Joana chora desalmadamente por causa do namorado: «Tocam no nome dele sem necessidade»

08:14
«Está a dar-me uns nervos...»: Liliana furiosa com concorrente - Big Brother
01:27

«Está a dar-me uns nervos...»: Liliana furiosa com concorrente

08:11
«Estou com a imagem muito suja»: Fábio preocupado com a sua nomeação - Big Brother
01:12

«Estou com a imagem muito suja»: Fábio preocupado com a sua nomeação

08:08
Fábio fala do noivo de Liliana: «Queria pedir-lhe desculpa, se faltei ao respeito» - Big Brother
01:07

Fábio fala do noivo de Liliana: «Queria pedir-lhe desculpa, se faltei ao respeito»

Maçonaria, Opus Dei e chicotadas nas costas?: Ana Cristina e Raquel elaboram teorias sobre concorrente - Big Brother

No Secret Story 9, Ana Cristina e Raquel estão a conversar na casa de banho sobre as cicatrizes que um concorrente tem nas costas. Além disso, ambas elaboram várias teorias sobre se isso tem a ver com religião, Maçonaria, Opus Dei, sacríficios... 

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país

Fábio recorda Catarina Miranda e defende-a: «Coitada da rapariga»
03:41

Fábio recorda Catarina Miranda e defende-a: «Coitada da rapariga»

Há 7 min
Arrependido das afirmações polémicas ou não? Fábio reage: «É tudo uma cambada de santinhos»
01:41

Arrependido das afirmações polémicas ou não? Fábio reage: «É tudo uma cambada de santinhos»

Há 10 min
Enquanto uns dormem, outros escondem ovos e pão da casa
07:05

Enquanto uns dormem, outros escondem ovos e pão da casa

Há 34 min
«Se eu sair, vou falar com o teu namorado e...»: Fábio revela a Liliana o irá fazer lá fora
02:15

«Se eu sair, vou falar com o teu namorado e...»: Fábio revela a Liliana o irá fazer lá fora

Há 39 min
Miranda vai mais longe nas críticas a Liliana: «Não deve ser a primeira vez que isto acontece»
02:41

Miranda vai mais longe nas críticas a Liliana: «Não deve ser a primeira vez que isto acontece»

Há 50 min
Miranda não deixa nada por dizer: «A Liliana vai-se enrolar com o Fábio. E o Zé é...»
02:41

Miranda não deixa nada por dizer: «A Liliana vai-se enrolar com o Fábio. E o Zé é...»

Há 50 min
Este hábito mudou a vida de Cristina Ferreira para sempre: «Faz-nos viver mais e melhor» 

Este hábito mudou a vida de Cristina Ferreira para sempre: «Faz-nos viver mais e melhor» 

Ontem às 10:12
Aos 47 anos, Cristina Ferreira não abdica de fazer isto todos os dias para estar em forma

Aos 47 anos, Cristina Ferreira não abdica de fazer isto todos os dias para estar em forma

21 ago, 09:38
Explosão na Casa: Marisa Susana revela tudo sobre Fábio, ele defende-se e Vera ataca sem piedade
04:47

Explosão na Casa: Marisa Susana revela tudo sobre Fábio, ele defende-se e Vera ataca sem piedade

Ontem às 20:57
Diana Lopes surge na TV quase irreconhecível e é criticada: «O que se passa com a cara?» Ela responde

Diana Lopes surge na TV quase irreconhecível e é criticada: «O que se passa com a cara?» Ela responde

Ontem às 16:17
Bruno Miguel revela o seu segredo. E a palavra é a mais pesquisada no Google

Bruno Miguel revela o seu segredo. E a palavra é a mais pesquisada no Google

Ontem às 00:34
Há um novo leque de nomeados no Secret Story: E dois são os nomes mais falados do momento 

Há um novo leque de nomeados no Secret Story: E dois são os nomes mais falados do momento 

Há 27 min
Bruna surpreendida em pleno concerto com mensagem inesperada de Maria Botelho Moniz e ‘Big Brother’

Bruna surpreendida em pleno concerto com mensagem inesperada de Maria Botelho Moniz e ‘Big Brother’

Ontem às 20:00
Antes e depois impressionante: Concorrente da Casa dos Segredos deixa todos de boca aberta

Antes e depois impressionante: Concorrente da Casa dos Segredos deixa todos de boca aberta

Ontem às 17:33
Diana Lopes surge na TV quase irreconhecível e é criticada: «O que se passa com a cara?» Ela responde

Diana Lopes surge na TV quase irreconhecível e é criticada: «O que se passa com a cara?» Ela responde

Ontem às 16:17
Inseparáveis! Catarina Miranda anuncia novidade explosiva ao lado de Afonso Leitão

Inseparáveis! Catarina Miranda anuncia novidade explosiva ao lado de Afonso Leitão

Ontem às 15:28
«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera
01:07

«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera

Há 1h e 8min
«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'
01:07

«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'

Há 1h e 10min
Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»
08:18

Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»

21 set, 23:46
Segredo revelado. Saiba a quem pertence o segredo: «Tenho um altar de objetos sexuais»
01:44

Segredo revelado. Saiba a quem pertence o segredo: «Tenho um altar de objetos sexuais»

21 set, 23:27
Missão de Ana e Pedro falha e a consequência deixa os concorrentes boquiabertos
02:56

Missão de Ana e Pedro falha e a consequência deixa os concorrentes boquiabertos

21 set, 22:40
Bruna surpreendida em pleno concerto com mensagem inesperada de Maria Botelho Moniz e ‘Big Brother’

Bruna surpreendida em pleno concerto com mensagem inesperada de Maria Botelho Moniz e ‘Big Brother’

Ontem às 20:00
Diana Lopes surge na TV quase irreconhecível e é criticada: «O que se passa com a cara?» Ela responde

Diana Lopes surge na TV quase irreconhecível e é criticada: «O que se passa com a cara?» Ela responde

Ontem às 16:17
Inseparáveis! Catarina Miranda anuncia novidade explosiva ao lado de Afonso Leitão

Inseparáveis! Catarina Miranda anuncia novidade explosiva ao lado de Afonso Leitão

Ontem às 15:28
Bruna Gomes e Bernardo Sousa ainda não tinham mostrado esta parte da casa nova. E é incrível

Bruna Gomes e Bernardo Sousa ainda não tinham mostrado esta parte da casa nova. E é incrível

Ontem às 12:44
Este hábito mudou a vida de Cristina Ferreira para sempre: «Faz-nos viver mais e melhor» 

Este hábito mudou a vida de Cristina Ferreira para sempre: «Faz-nos viver mais e melhor» 

Ontem às 10:12
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

Ontem às 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa
04:27

Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa

19 set, 19:16
Na Jamaica, Bárbara Parada posa de forma sensual e Francisco Monteiro reage: "Muito linda"

Na Jamaica, Bárbara Parada posa de forma sensual e Francisco Monteiro reage: "Muito linda"

Ontem às 17:27
Foto inédita! Com finalista do "Big Brother", Maria Botelho Moniz anuncia: "De volta"

Foto inédita! Com finalista do "Big Brother", Maria Botelho Moniz anuncia: "De volta"

Ontem às 15:52
Fabian, filho de Sónia Jesus e Vitó, completa três anos... com bolo original de 6 andares!

Fabian, filho de Sónia Jesus e Vitó, completa três anos... com bolo original de 6 andares!

Ontem às 12:23
Filho mais velho de Telmo e Célia Ferreira completa 21 anos e não há dúvidas: "É a cara do paizinho"

Filho mais velho de Telmo e Célia Ferreira completa 21 anos e não há dúvidas: "É a cara do paizinho"

Ontem às 10:48
Reparámos no secador que Bruna Gomes usa para ter o cabelo sempre tão perfeito

Reparámos no secador que Bruna Gomes usa para ter o cabelo sempre tão perfeito

Ontem às 10:21
