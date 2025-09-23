Macumba e bruxaria leva os concorrentes ao limite: «Por amor de deus»

No Secret Story 9, Carina recebeu uma missão insólita ligada a macumbas e bruxarias que deixou os colegas de pé atrás. A reação dentro da casa dividiu opiniões: enquanto alguns concorrentes acreditam que tudo não passa de uma pista relacionada com o segredo, outros começaram a suspeitar que pode mesmo ser algo real, aumentando o clima de mistério e desconfiança.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

