Madrugada animada: Concorrentes fazem despedida de solteira secreta a Marisa Susana

No Secret Story 9, o início da madrugada trouxe um momento de cumplicidade entre Marisa Susana, Raquel, Mariana, Ana Cristina, Marisa, Bruna, Pedro e Leandro. O grupo esperou que os restantes concorrentes se deitassem para comer, às escondidas, um pudim preparado por eles. A brincadeira transformou-se numa espécie de despedida de solteira silenciosa para Marisa Susana. No entanto, a diversão foi interrompida quando uma bandeja caiu e o barulho se fez ouvir por toda a casa.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

