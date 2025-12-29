ESCOLHA O VENCEDOR!
Mágoa: Marisa não esquece a Gala de ontem e desabafa sobre Pedro Jorge

No Secret Story 9, Marisa não esquece os conflitos que teve na Gala com marido. Hoje, ao almoço, Marisa desabafa com Liliana e Pedro Jorge sobre o sucedido e mostra-se seriamente magoada com Pedro.

 

Leandro foi o expulso da noite, deixando a competição a apenas um passo do final. Com a sua saída, ficaram definidos os quatro finalistas desta edição: Liliana, Marisa, Pedro e Inês estão agora mais perto do que nunca de conquistar o prémio de 250 mil euros.

A decisão está nas suas mãos! Vote já no seu concorrente favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas e ajude-o a vencer:

INÊS 761 20 20 10

LILIANA 761 20 20 14

MARISA 761 20 20 16

PEDRO 761 20 20 18

Veja aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 9

  • Secret Story
  • Há 2h e 53min
