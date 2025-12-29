Mágoa: Marisa não esquece a Gala de ontem e desabafa sobre Pedro Jorge

No Secret Story 9, Marisa não esquece os conflitos que teve na Gala com marido. Hoje, ao almoço, Marisa desabafa com Liliana e Pedro Jorge sobre o sucedido e mostra-se seriamente magoada com Pedro.

Leandro foi o expulso da noite, deixando a competição a apenas um passo do final. Com a sua saída, ficaram definidos os quatro finalistas desta edição: Liliana, Marisa, Pedro e Inês estão agora mais perto do que nunca de conquistar o prémio de 250 mil euros.

INÊS

LILIANA

MARISA

PEDRO

