«Mais arrogante que nunca»: Bruno Simão arrasa a postura de concorrente

No Última Hora do Secret Story 9, Os últimos comportamentos do Pedro continuam a dar que falar. Bruno comenta que o concorrente está com uma postura horrível, mais arrogante que nunca, como se não tivesse feito nada de mal. Ao mesmo tempo na sala, Pedro conta que alguém disse que Marisa agora era escolhida para tudo, culpando Ana. A concorrente corrige que foi Leandro que fez o comentário, e condena a postura do Pedro por querer influenciar Marisa contra si. Os dois entram em bate-boca e Ana volta a arrasar os comportamentos do Pedro com Marisa. No jardim, Bruna fica perplexa por Pedro continuar a implicar depois de tudo o que aconteceu. A discussão prossegue e Marisa Susana defende Pedro. Dylan intervém, considerando que Marisa Susana, que é defensora das mulheres, não deveria tomar partido do Pedro.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

RAQUEL – 761 20 20 22

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País