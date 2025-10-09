«Mais depressa tu me magoavas a mim que eu a ti»: Liliana não tem dúvidas da futura relação com Fábio

No Secret Story 9, Liliana abriu o coração e falou sem rodeios sobre a ligação que mantém com Fábio. A concorrente mostrou-se confiante no sentimento que os une e afirmou: «Mais depressa tu me magoavas a mim que eu a ti». A declaração deixou o concorrente pensativo e confirmou que a relação entre ambos está cada vez mais sólida dentro da casa.

