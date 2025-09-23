Mais próximos que nunca! Pedro faz massagem a Ana, num clima íntimo

No Secret Story 9, Pedro e Ana estão cada vez mais próximos! O concorrente, que tem a esposa na casa, fez uma massagem a Ana, num clima íntimo.

Recorde que Pedro esconde o segredo «A mãe dos meus filhos está na casa», sendo Marisa a sua mulher. Já esta última, tem o segredo «O meu marido está na casa».

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9.

