Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Mais um filho? Pedro faz provocação a Marisa: «Vem o terceiro...»

No Secret Story 9, Pedro faz provocação a Marisa sobre terem mais filhos. Veja a conversa completa, que deixou Marisa e Inês a rirem à gargalhada.

  • Secret Story
  • Hoje às 18:58
Últimos vídeos
Últimos vídeos

A ferver

Liliana implacável com concorrente: «Se o ignorarmos, ele fica perdidinho»
02:05

Liliana implacável com concorrente: «Se o ignorarmos, ele fica perdidinho»

20:18
Aos gritos, Liliana atira-se contra Leandro: «Estás iludidinho! És uma cópia barata»
05:50

Aos gritos, Liliana atira-se contra Leandro: «Estás iludidinho! És uma cópia barata»

20:10
Liliana perde a cabeça com Leandro: «Que seja a primeira e a última vez que dizes essas coisas»
02:11

Liliana perde a cabeça com Leandro: «Que seja a primeira e a última vez que dizes essas coisas»

19:57
A ferver. Leandro e Liliana envolvem-se numa discussão: «Já me estás a meter nojo»
04:10

A ferver. Leandro e Liliana envolvem-se numa discussão: «Já me estás a meter nojo»

19:48
Em desespero total! Fábio chora e arruma a mala após discussão com Liliana
00:53

Em desespero total! Fábio chora e arruma a mala após discussão com Liliana

17:48
Fábio implacável com concorrentes: «Isto foi o reflexo do jogo deles, inventar coisas sobre nós...»
09:29

Fábio implacável com concorrentes: «Isto foi o reflexo do jogo deles, inventar coisas sobre nós...»

17:29
Mais A ferver

Mais Vistos

Liliana não pode ter filhos com Fábio. E há um motivo forte: «Pode vir com uma malformação»

Liliana não pode ter filhos com Fábio. E há um motivo forte: «Pode vir com uma malformação»

Hoje às 15:59
Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

17 dez, 09:53
Flores e um anel de diamantes: As imagens completas do tão esperado pedido de namoro de Fábio a Liliana

Flores e um anel de diamantes: As imagens completas do tão esperado pedido de namoro de Fábio a Liliana

22 nov, 10:28
Morreu figura ligada a reality shows e Francisco Monteiro está de luto: «Pessoas que nos marcam»

Morreu figura ligada a reality shows e Francisco Monteiro está de luto: «Pessoas que nos marcam»

Ontem às 11:49
Leandro revela quem quer que saia no domingo: e a resposta é inesperada
02:58

Leandro revela quem quer que saia no domingo: e a resposta é inesperada

Há 3h e 5min
Ver Mais

Notícias

Inesperado! "Padrinho" de Liliana e Fabio mostra-se cúmplice do ex-noivo Zé: «Cá fora...»

Inesperado! "Padrinho" de Liliana e Fabio mostra-se cúmplice do ex-noivo Zé: «Cá fora...»

Há 3h e 31min
Renata Reis declara-se a pessoa especial: «Ele chegou à minha vida para me trazer amor»

Renata Reis declara-se a pessoa especial: «Ele chegou à minha vida para me trazer amor»

Há 3h e 51min
Após perder 10 quilos, Francisco Monteiro mostra estratégia infalível para não fazer estragos na dieta

Após perder 10 quilos, Francisco Monteiro mostra estratégia infalível para não fazer estragos na dieta

Hoje às 19:25
Cristina Ferreira faz escapadinha especial: e há um detalhe que envolve João Monteiro que saltou à vista

Cristina Ferreira faz escapadinha especial: e há um detalhe que envolve João Monteiro que saltou à vista

Hoje às 18:09
Liliana não pode ter filhos com Fábio. E há um motivo forte: «Pode vir com uma malformação»

Liliana não pode ter filhos com Fábio. E há um motivo forte: «Pode vir com uma malformação»

Hoje às 15:59
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan
03:37

Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan

Ontem às 02:00
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»

11 dez, 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

10 dez, 22:43
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
05:42

Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação

10 dez, 22:21
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Inesperado! "Padrinho" de Liliana e Fabio mostra-se cúmplice do ex-noivo Zé: «Cá fora...»

Inesperado! "Padrinho" de Liliana e Fabio mostra-se cúmplice do ex-noivo Zé: «Cá fora...»

Há 3h e 31min
Renata Reis declara-se a pessoa especial: «Ele chegou à minha vida para me trazer amor»

Renata Reis declara-se a pessoa especial: «Ele chegou à minha vida para me trazer amor»

Há 3h e 51min
Após perder 10 quilos, Francisco Monteiro mostra estratégia infalível para não fazer estragos na dieta

Após perder 10 quilos, Francisco Monteiro mostra estratégia infalível para não fazer estragos na dieta

Hoje às 19:25
Cristina Ferreira faz escapadinha especial: e há um detalhe que envolve João Monteiro que saltou à vista

Cristina Ferreira faz escapadinha especial: e há um detalhe que envolve João Monteiro que saltou à vista

Hoje às 18:09
Zé é apanhado por ex-concorrente a assistir à ex-noiva Liliana no Secret Story. E esta foi a prova

Zé é apanhado por ex-concorrente a assistir à ex-noiva Liliana no Secret Story. E esta foi a prova

Ontem às 22:02
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Ontem às 18:33
Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

Ontem às 15:26
Liliana ataca Inês com ironia: «O que és mais é leal, então em relação à Vera e ao Dylan...»
02:20

Liliana ataca Inês com ironia: «O que és mais é leal, então em relação à Vera e ao Dylan...»

Ontem às 12:29
Fábio ataca: «Meteu-se num casal, desrespeita a mulher. Não vejo nada positivo no Pedro»
02:32

Fábio ataca: «Meteu-se num casal, desrespeita a mulher. Não vejo nada positivo no Pedro»

Ontem às 11:22
Grávida de 9 meses, Vânia Sá faz desabafo honesto sobre a experiência da gravidez: «Não é fixe»

Grávida de 9 meses, Vânia Sá faz desabafo honesto sobre a experiência da gravidez: «Não é fixe»

Ontem às 11:14
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Separado de Sónia Jesus, Vitó beija pessoa especial: "Meu tudo"

Separado de Sónia Jesus, Vitó beija pessoa especial: "Meu tudo"

Hoje às 18:50
Noélia Pereira já não é mais a mesma, mostra-se em soutien e surpreende tudo e todos: "Saiu da casca. Quem a viu e quem a vê..."

Noélia Pereira já não é mais a mesma, mostra-se em soutien e surpreende tudo e todos: "Saiu da casca. Quem a viu e quem a vê..."

Hoje às 12:50
Iury Mellany partilha momento inusitado com Daniel Monteiro: "Ele vai-me matar!"

Iury Mellany partilha momento inusitado com Daniel Monteiro: "Ele vai-me matar!"

Hoje às 10:02
Francisco Macau vive pós-operatório "muito difícil": "Melhores dias virão"

Francisco Macau vive pós-operatório "muito difícil": "Melhores dias virão"

Ontem às 20:28
Este foi o exercício que ajudou Francisco Monteiro a perder 10 quilos em 15 dias

Este foi o exercício que ajudou Francisco Monteiro a perder 10 quilos em 15 dias

Ontem às 14:40
Ver Mais Outros Sites