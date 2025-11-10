«Mais uma vez eu te digo, eu não sou os teus...»: Abatido, Fábio faz aviso a Liliana

Após o Especial do Secret Story 9, Fábio e Liliana têm momento a sós os dois lá fora e o concorrente parece muito abatido. Aproveita para fazer um sério aviso à amiga especial.
No início do Especial, Fábio mostrou-se em lágrimas e muito fragilizado com a hipótese de vir a ter um momento a sós num quarto fechado com Ana. O concorrente disse estar "desconfortável" com essa ideia e a apresentadora confrontou-o. De seguida, foi a Voz a falar com o concorrente e entregou-lhe uma caixa para as mão. Depois, Fábio foi para a sala e teve de entregar ambos os objetos que encontrou na caixa a cada uma das concorrentes: Ana e Liliana.
