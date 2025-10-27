"Malcriada" e "ratazana do esgoto": Bruna e Marisa Susana entram em confronto e sobe o tom de voz

No Secret Story, Bruna e Marisa Susana entram em discussão. Marisa Susana diz que Bruna é "malcriada" e que esta "chama nomes às pessoas". Uma nomeação atribuída a Brunae a "história do pudim" estão no centro do furacão. O clima está tenso!

Ontem, na gala conduzida por Cristina Ferreira, assistimos à expulsão de Rui, que abandonou a casa mais vigiada do País com 16% dos votos. Fábio desfez-se em lágrimas quando pensou que Liliana iria ser expulsa, mas tudo não passou de uma falsa expulsão. Ana revelou o seu segredo: «Na minha aldeia acreditam que sou um milagre».

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!