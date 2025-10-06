«Maldoso, mau e pica-miolos»: Marisa dispara contra o marido em direto

No Secret Story 9, os ânimos voltaram a exaltar-se… e tudo por causa de um simples pufe! Durante o Especial, os concorrentes foram confrontados com as imagens que esclareceram o mal-entendido e mostraram quem tinha realmente razão. Ficou provado que Marisa estava inocente, tinha sido injustamente acusada por Marisa Susana junto de Raquel. O momento emocionou a concorrente, que se mostrou magoada por nem o marido, Pedro, ter saído em sua defesa.

Mantenha-se a par dos últimos acontecimentos:

Liliana termina relação com o noivo Zé perante Portugal inteiro - Secret Story - TVI

O que aconteceu após Liliana terminar o noivado com Zé? O abraço a Fábio e muito mais - Secret Story - TVI

Liliana termina noivado com Zé e agarra-se a Fábio. As imagens mais marcantes da noite - Secret Story - TVI

Continue a acompanhar tudo no site do Secret Story e na app do TVI Reality.