Maminhas de Vera continuam a ser assunto entre Rui e Fábio: «Como é que ela fala de trair...»

No Secret Story 9, o percalço que Vera teve com as maminhas na primeira semana continua a ser assunto. Rui explica a Fábio porque é que criticou a concorrente por acusar Dylan de não ser de confiança quando esta permitiu que Fábio lhe tocasse no peito, estando ela com Dylan. Veja tudo.
Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
