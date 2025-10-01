Maminhas de Vera continuam a ser assunto entre Rui e Fábio: «Como é que ela fala de trair...»

No Secret Story 9, o percalço que Vera teve com as maminhas na primeira semana continua a ser assunto. Rui explica a Fábio porque é que criticou a concorrente por acusar Dylan de não ser de confiança quando esta permitiu que Fábio lhe tocasse no peito, estando ela com Dylan. Veja tudo.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!