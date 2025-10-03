Manhã animada: Voz dá oportunidade a três concorrentes de revelarem segredos

No Secret Story 9, a Voz decidiu começar o dia de forma generosa e permitiu que três concorrentes carregassem no botão dos segredos. As tentativas de revelação sucederam-se e cada uma acabou por se tornar mais divertida do que a anterior, arrancando risos e criando um momento leve dentro da casa.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

