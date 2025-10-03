Manhã quente na casa! Fábio e Liliana trocam sussurros e abraços matinais

No Secret Story 9, Fábio e Liliana iniciaram a manhã com grande cumplicidade: abraços, sorrisos e sussurros trocados deixaram o ambiente ainda mais próximo. Veja o momento de intimidade entre os dois.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

