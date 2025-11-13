«Manipulável»: Ana Cristina e Marisa pegam-se em intensa troca de farpas

No Secret Story 9, Ana Cristina acusou Marisa de ser manipulável. Após ter visto as imagens Marisa acabou por confrontar a colega. Ana Cristina acabou por recordar Marisa do momento em que ameçou sair da casa, caso Leandro desistisse.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

