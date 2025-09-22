«Mantenho tudo o que disse ontem»: Bruno manifesta-se sobre comentário dirigido a Liliana

No Especial do Secret Story 9, a polémica em torno de Liliana voltou a ganhar destaque. Marisa decidiu expor a sua opinião, explicando porque acredita que a colega tem faltado ao respeito ao namorado cá fora, devido a determinados comportamentos dentro da Casa dos Segredos. A concorrente não poupou críticas e reforçou que algumas atitudes de Liliana ultrapassam os limites do aceitável numa relação. Já Bruno manteve-se firme na sua posição, insistindo que é impossível acreditar que Liliana tenha, de facto, um namorado fora da casa. Para ele, a forma como a colega se envolve emocionalmente no jogo é incompatível com a existência de um relacionamento real.