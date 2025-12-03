Já chegámos ao whatsapp!
Manuel Luís Goucha faz partilha emotiva sobre a mãe

No Instagram, Manuel Luís Goucha fez uma partilha emotiva sobre a mãe. No caderno em que a própria fazia a contabilidade doméstica, o apresentador encontrou uma carta carregada de elogios. Manuel Luís Goucha avançou ainda que nenhum dos elogios lhe foi feito pela mãe, em vida.

  • Secret Story
  • Hoje às 11:33
