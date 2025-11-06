Mão marota de Dylan em Inês salta à vista em momento inesperado

No Secret Story 9, alguns concorrentes viviam um momento de descontração no jardim, para conversar, fumar e debater teorias de segredos, depois de uma pista inesperada em pleno Especial, quando um gesto de Dylan para com Inês saltou à vista: uma mão na perta deixa no ar uma aproximação física.

Recorde que no Especial do Secret Story 9 de alguns dias atrás, Cristina Ferreira mostrou imagens aos concorrentes que deram que falar. Todos poderam ver a conversa que Dylan teve com Bruno sobre a relação que Inês tem cá fora. Alguns colegas ficaram incrédulos com postura de Dylan e Bruno para com o namoro de Inês, como foi o caso de Marisa Susana, que comentou: «Depois de criticarem a Liliana...»

De seguida, Inês é chamada ao confessionário e confrontada com imagens suas, a pedir à Voz para escrever uma carta à pessoa que deixou cá fora. A concorrente confirmou a Cristina Ferreira a sua intenção em terminar a relação, pois tem receio de a estar a magoar e reconhece que talvez tenha sido um erro desde o início, entrar e deixar cá fora a pessoa. A apresentadora aproveitou o momento para perceber o que sente por Dylan. Inês garante que o interesse não é amoroso, da sua parte, e que não acaba a relação por causa do que sente, mas sim por poder estar a magoar o agora ex-namorado.

Perceba o que aconteceu:

Na noite anterior, Bruno Simão decidiu confrontar Dylan sobre a situação da viagem a Las Vegas, que o colega venceu na gala e escolheu convidar Inês em direto. A concorrente aceitou, mesmo tento namorado cá fora. Bruno acha a situação estranha e garante que se fosse a sua mulher, não ia gostar que fosse.

No jardim, Dylan perguntou a Inês se ela está mais aliviada e a concorrente responde que ainda não está totalmente. Tudo porque, momentos antes, a Inês fez um pedido difícil à Voz. Por sua iniciativa, Inês pediu em confessionário para escrever uma carta à pessoa que tem cá fora a terminar a relação por temer estar a fazer-lhe mal. Cada vez mais descontraídos, Dylan e Inês brincam em clima de flirt e, no confessionário, Inês confirma à Voz que pode reservar a viagem a Las Vegas para dois.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

RAQUEL – 761 20 20 22

