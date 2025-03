Mãos na cabeça, revirar de olhos e até bufar! O que disse Miguel Vicente desta vez?

No Secret Story - Desafio Final, a Voz menciona que Miguel nomeou Ossman como o único que o grama e pergunta se agora o Algarvio se sente sozinho. Miguel responde que não e que sempre esteve sozinho. O concorrente menciona que continua a ter pessoas de quem gosta, apesar de Bruno o ter rejeitado. Inês afirma que o colega ficou sozinho porque quis e porque foi assim que fez o seu jogo. A concorrente atira “não te tentes pôr num papel que foste tu que criaste”. Daniela intervém e explica que o colega manipula as pessoas lá fora e não cá dentro. Miguel explica que desvendou o seu jogo para servir de exemplo para futuros jogadores.

O concorrente volta a mencionar a inteligência emocional e afirma que, se entrou com pouca, foi ganhando mais ao longo do programa. Iury interrompe e pergunta se inteligência emocional é pedir para desistir, até por cigarros.

Miguel menciona que quando as pessoas entram na Casa ligam muito às relações que fazem e às palavras proferidas ao longo do programa. O Algarvio aconselha os próximos concorrentes a fazerem ligações, mas também, a protegerem-se, porque isto é um jogo e o vencedor é só um. Miguel refere que quando se diz “vou-te levar para a vida toda” isso não acontece. Iury comenta que o colega não faz ligações porque só as criar consigo próprio.