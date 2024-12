Marcelo critica: «A Renata anda possuída, não sei o que se passa»

No Secret Story - Casa dos Segredos, o grupo é desafiado a escolher os três concorrentes que precisam de “pôr os pontos nos is”. A Renata escolhe o João e o Gonçalo pelo atrito da noite anterior e acaba por se incluir no trio, no entanto, o Marcelo não concorda considerando que a Jéssica deveria estar no seu lugar. Está, assim, dado o mote para mais um bate-boca com a Renata no centro da discórdia. Quando finalmente chegam a consenso, a tripla eleita tem direito a roupa nova para um “brunch” especial.