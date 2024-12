No Última Hora do Secret Story, analisamos as imagens do brunch. O Diogo lança o primeiro tema, questionando se as críticas que a Rita lhe fez já foram esclarecidas. O Marcelo atira que as opiniões do Diogo não são fundamentadas, nomeadamente quando afirma que é a Rita que faz todas as tarefas de casal.

Irritado, o Marcelo diz que o Diogo não está com ele e com a Rita o dia inteiro, por isso não se deve meter na relação de ambos.