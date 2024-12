Marcelo e Heitor ficam fora da festa e recebem uma pista sobre o segredo de Marcelo! Concorrente tenta desviar as atenções

No Secret Story, é dia de festa na casa, mas não para todos. Enquanto a maioria dança na Savana, o Heitor e o Marcelo lamentam não estar presentes. No entanto, são os dois excluídos que têm o privilégio de receber a pista para um segredo. Um necessaire de maquilhagem e um caixão surgem a parede de espelhos, levando o Marcelo a fazer de tudo para despistar as teorias bastante certeiras do Heitor.