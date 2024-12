Marcelo e Renata fingem zanga depois do almoço! «Não sei como aguentas, Maycon»

Renata e Marcelo terminam o almoço e combinam contar que discordaram ou tiveram um mini zanga no almoço. Assim sendo, após sair do restaurante Renata dirige-se à Pérgola em passo frenético e comenta com os concorrentes que lá se encontram se Marcelo já a começa a chatear. Sem dar tempo para resposta, a concorrente sai em seguida da pérgola e segue Marcelo que vai ter com Maycon à piscina, questionando se o colega já vai fazer queixinhas.

Na Zona da Piscina, Marcelo diz a Maycon “parabéns por aturares isto”. Renata afirma que o colega escusa de ir fazer queixinhas e diz a Maycon para não ouvir o mesmo. Marcelo afirma “está a querer dar show”. Mais tarde, Marcelo conta a Maycon que Renata “o rasgou todo” durante o almoço, mas o concorrente não reage à provocação.