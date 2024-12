Marcelo e Rita: casal discute em mais uma ronda de «dramatismos»

No Secret Story - Casa dos Segredos, o clima está tenso entre Rita e Marcelo e este último acusa Rita de estar distante e está estranha com algumas atitudes que tem tido, vê-a sem paciência e sem vontade de estar com ele. A concorrente atira que esteve o dia todo praticamente com ele, mas Marcelo atira que ainda ontem a Rita fugiu de uma história que ele estava a contar e Rita diz que ele já está a vir novamente com a mesma história, tudo é ataque. Marcelo atira que não é um ataque e lembra que ontem à noite foi-se deitar sem dar um beijo e na casa de banho ela estava a agir de forma estranha. Os dois desentendem-se com o facto de não ter havido beijo, com Rita a acusar Marcelo de não querer dar um beijo e com Marcelo a dizer que tal é mentira. Rita atira que o problema é sempre ela e Marcelo acusa-a de estar a fazer um drama, coisa negada pela Rita. A concorrente diz que prefere assumir que faz um drama e que podem ficar assim. Marcelo pergunta onde é que ela quer ir e que vitória é que ela lhe está a dar. Rita responde que o deixa com esta e diz que quando contraria Marcelo, ele não gosta. Marcelo atira que tem sentido coisas dela nos últimos dias e Rita diz que também sente coisas diferentes nele, nomeadamente que está desligado. Mais tarde, no jardim, os dois voltam a tentar estabelecer diálogo, mas Rita volta para trás para ir buscar o casaco ao quarto o que leva Marcelo a dizer que mais uma vez ela lhe vira costas... No quarto, Rita dobra uma camisola e chega Gonçalo. O concorrente pergunta o que é que se passa e Rita diz que não sabe... Já com Margarida no quarto, Rita diz que precisa de perguntar à Voz quem é o mais dramático e Gonçalo pergunta porque é que ela acha que ele acha que ela está a ser dramática. Rita explica que Marcelo dá importância às mínimas coisas e que se calhar é por terem maneiras de pensar e de agir diferentes que tudo isto acontece. Rita diz que sempre sentiu compreensão por parte do Marcelo, mas a verdade é que nos últimos dias tem sempre pensado no que pode ou não dizer. Nisto, Marcelo abre a porta do quarto e pergunta se isto é brincadeira. Baixinho, Rita comenta “queres ver? Mais uma”. Marcelo atira que não voltará a falar com ela, pois ela disse que ia buscar um casaco. Rita atira que ele lhe virou as costas e Marcelo abandona. Gonçalo remata “estás tramada”. Já Rita acha que ele está “em trabalhos” (referindo-se a estar em missão).