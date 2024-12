Marcelo e Rita falam do «sinal de consentimento»: «Se fizer, portas-te bem?»

No Secret Story - Casa dos Segredos, a Rita e o Marcelo são oficialmente namorados e trocam vários beijos apaixonados no duche. No confessionário, o concorrente admite que tem sido difícil controlar-se, visto que o sentimento pela Rita está sempre a aumentar. O Heitor, que assumiu o papel da Voz por alguma horas, desafia a Rita e o Marcelo a trocarem de personagem. A Rita, no papel de Marcelo, desabafa que não se consegue controlar, tal é o desejo pela namorada. Já o Marcelo, no papel da Rita, foge do namorado, queixando-se da sua constante vontade de dar beijos. Na pérgula, encarnando a Rita, o Marcelo acaba por dizer que ama o namorado…