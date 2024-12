Marcelo fica sensibilizado por Rita não o escolher como dupla: «Cria questões na minha cabeça»

No Secret Story - Casa dos Segredos, o Marcelo ficou melindrado por a Rita não o ter escolhido como sua dupla para a atividade das t-shirts, revelando que, independentemente de tudo, a namorada seria sempre a sua escolha. A Rita justifica que são naturalmente uma dupla por serem um casal e já estão muito tempo juntos. Acrescenta que é apenas uma questão de jogo, continuando a gostar do Marcelo e a querê-lo do seu lado. Por fim, pede ao namorado para separar o jogo do resto e o concorrente remata que o irá fazer com toda a certeza.