Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Marcelo Palma rasga Bruno e Dylan: «É dos comentários mais feios que se podem ter, é homofóbico»

No Extra do Secret Story 9, Marcelo Palma comentou a mais recente polémica que envolve Dylan, Bruno e Leandro. O comentador crucifica a postura dos dois primeiros e defende Leandro. Veja tudo.

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País.

  • Hoje às 08:33
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Opinião

Marcia Soares não poupa Dylan: «Se não fosse o intuito, não estava todo ofendido a fazer a mala»
01:47

Marcia Soares não poupa Dylan: «Se não fosse o intuito, não estava todo ofendido a fazer a mala»

08:53
Marcia Soares não poupa nas críticas: «Com o tempo, a máscara cai. Ele está a revelar-se»
01:55

Marcia Soares não poupa nas críticas: «Com o tempo, a máscara cai. Ele está a revelar-se»

08:36
Joana comenta a polémica do momento: «Quando a Vera o agride, o Dylan acaba por ganhar»
02:24

Joana comenta a polémica do momento: «Quando a Vera o agride, o Dylan acaba por ganhar»

18:04 Ontem
«Tem vindo a mostrar agressividade»: Joana não poupa nas críticas a Bruno
00:45

«Tem vindo a mostrar agressividade»: Joana não poupa nas críticas a Bruno

18:00 Ontem
Marcia Soares comenta expulsão de Vera e deixa opinião contundente
06:21

Marcia Soares comenta expulsão de Vera e deixa opinião contundente

01:06 21 out
«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês
02:21

«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês

18:19 16 out
Mais Opinião

Mais Vistos

Liliana 'destronada': Há um novo concorrente no fim do ranking de Popularidade. E ninguém esperava

Liliana 'destronada': Há um novo concorrente no fim do ranking de Popularidade. E ninguém esperava

Há 2h e 12min
«Dá cá um beijo para me acalmar»: Marisa acalma Pedro Jorge em chamas
01:11

«Dá cá um beijo para me acalmar»: Marisa acalma Pedro Jorge em chamas

Ontem às 22:55
Bruno é o concorrente menos popular esta semana

Bruno é o concorrente menos popular esta semana

Há 2h e 15min
A arder: Dylan justifica as palavras dirigidas a Leandro «Saio por aquela porta»
04:43

A arder: Dylan justifica as palavras dirigidas a Leandro «Saio por aquela porta»

Ontem às 21:56
Viveu um 'triângulo amoroso' dentro da casa e agora vai enfrentar um novo desafio na sua vida: Recorde este ex-concorrente

Viveu um 'triângulo amoroso' dentro da casa e agora vai enfrentar um novo desafio na sua vida: Recorde este ex-concorrente

Ontem às 19:58
Ver Mais

Notícias

Joana reage declarações de Afonso Leitão sobre namoro 'tóxico': «Tenho a minha verdade»

Joana reage declarações de Afonso Leitão sobre namoro 'tóxico': «Tenho a minha verdade»

Há 11 min
Zé quebra silêncio sobre Liliana com revelações bombásticas: «Deixei de a amar» e «não é só pela traição»

Zé quebra silêncio sobre Liliana com revelações bombásticas: «Deixei de a amar» e «não é só pela traição»

Há 18 min
Queda na gravidez leva Tatiana Boa Nova ao hospital. E há novidades do seu estado de saúde do bebé

Queda na gravidez leva Tatiana Boa Nova ao hospital. E há novidades do seu estado de saúde do bebé

Há 1h e 10min
Depois da polémica, vem a canção: Ex-concorrente faz sucesso com paródia sobre Vera do “Secret Story”

Depois da polémica, vem a canção: Ex-concorrente faz sucesso com paródia sobre Vera do “Secret Story”

Há 1h e 59min
Liliana 'destronada': Há um novo concorrente no fim do ranking de Popularidade. E ninguém esperava

Liliana 'destronada': Há um novo concorrente no fim do ranking de Popularidade. E ninguém esperava

Há 2h e 12min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Furioso, Dylan ameaça desistir e faz as malas: «Vou-me pôr daqui para fora, já me está a meter nojo»
02:24

Furioso, Dylan ameaça desistir e faz as malas: «Vou-me pôr daqui para fora, já me está a meter nojo»

Há 3h e 47min
Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar

17 out, 00:18
As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro
02:31

As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro

17 out, 00:10
Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas
07:00

Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas

16 out, 18:31
«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês
02:21

«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês

16 out, 18:19
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Joana reage declarações de Afonso Leitão sobre namoro 'tóxico': «Tenho a minha verdade»

Joana reage declarações de Afonso Leitão sobre namoro 'tóxico': «Tenho a minha verdade»

Há 11 min
Queda na gravidez leva Tatiana Boa Nova ao hospital. E há novidades do seu estado de saúde do bebé

Queda na gravidez leva Tatiana Boa Nova ao hospital. E há novidades do seu estado de saúde do bebé

Há 1h e 10min
Depois da polémica, vem a canção: Ex-concorrente faz sucesso com paródia sobre Vera do “Secret Story”

Depois da polémica, vem a canção: Ex-concorrente faz sucesso com paródia sobre Vera do “Secret Story”

Há 1h e 59min
Ex-concorrente polémico prepara-se para enfrentar novo desafio na sua vida - e promete impressionar tudo e todos

Ex-concorrente polémico prepara-se para enfrentar novo desafio na sua vida - e promete impressionar tudo e todos

Ontem às 20:08
Viveu um 'triângulo amoroso' dentro da casa e agora vai enfrentar um novo desafio na sua vida: Recorde este ex-concorrente

Viveu um 'triângulo amoroso' dentro da casa e agora vai enfrentar um novo desafio na sua vida: Recorde este ex-concorrente

Ontem às 19:58
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos

17 out, 01:21
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência
09:26

Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência

16 out, 22:10
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Jéssica Vieira declara-se a pessoa especial: "Amo-te para sempre"

Jéssica Vieira declara-se a pessoa especial: "Amo-te para sempre"

Ontem às 16:29
Não foi só a agressão. Eis a coincidência que une Marco, do primeiro «Big Brother, a Vera, do «Secret Story»

Não foi só a agressão. Eis a coincidência que une Marco, do primeiro «Big Brother, a Vera, do «Secret Story»

Ontem às 09:43
Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

21 out, 15:25
Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

21 out, 12:58
Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

21 out, 09:38
Ver Mais Outros Sites