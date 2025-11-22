Marcelo Palma recorda a 'nega' que levou de Rita no Secret Story e atira: «A Liliana também devia...»

No Extra do Secret Story 9, o pedido de namoro de Liliana e Fábio foi comentado. Marcelo Palma, ex-concorrente do reality show da TVI, estava entre o painel de comentadores e recordou a 'nega' que levou da namorada, Rita Almeida, quando lhe fez o pedido dentro da casa. A conversa foi animada. Veja tudo.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA SUSANA - 761 20 20 17

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa na casa mais vigiada do País