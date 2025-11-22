Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Marcelo Palma recorda a 'nega' que levou de Rita no Secret Story e atira: «A Liliana também devia...»

No Extra do Secret Story 9, o pedido de namoro de Liliana e Fábio foi comentado. Marcelo Palma, ex-concorrente do reality show da TVI, estava entre o painel de comentadores e recordou a 'nega' que levou da namorada, Rita Almeida, quando lhe fez o pedido dentro da casa. A conversa foi animada. Veja tudo.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa na casa mais vigiada do País

  • Secret Story
  • Hoje às 00:00
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Opinião

Ana Cristina revela o que não passou na televisão sobre Marisa e Pedro: «A maior parte delas, vocês não assistiram»
02:55

Ana Cristina revela o que não passou na televisão sobre Marisa e Pedro: «A maior parte delas, vocês não assistiram»

18:23 Ontem
Ranking de Popularidade dos comentadores surpreende: «Há um casal que...»
00:49

Ranking de Popularidade dos comentadores surpreende: «Há um casal que...»

01:50 Ontem
Hilariante! Marcia Soares engana-se ao falar do casal da casa... e mete Vera ao barulho
01:18

Hilariante! Marcia Soares engana-se ao falar do casal da casa... e mete Vera ao barulho

00:04 Ontem
Pista do segredo de Bruna deixa Diana Lopes e Isabel Figueira em lágrimas: «Temos sempre receio que volte...»
04:05

Pista do segredo de Bruna deixa Diana Lopes e Isabel Figueira em lágrimas: «Temos sempre receio que volte...»

17:27 15 nov
Vera não esquece as palavras de Inês sobre Dylan e afirma: «Já havia ali um interesse dela por ele»
01:19

Vera não esquece as palavras de Inês sobre Dylan e afirma: «Já havia ali um interesse dela por ele»

19:20 5 nov
Vera sente que Inês errou para consigo? A reação que todos aguardavam
01:35

Vera sente que Inês errou para consigo? A reação que todos aguardavam

18:25 5 nov
Mais Opinião

Mais Vistos

Sinal de consentimento deixa a casa em fúria: «Não têm respeito por ninguém!»
01:25

Sinal de consentimento deixa a casa em fúria: «Não têm respeito por ninguém!»

Há 3h e 13min
Depois da discussão, Pedro e Marisa trocam beijos quentes, deitados na mesma cama
00:15

Depois da discussão, Pedro e Marisa trocam beijos quentes, deitados na mesma cama

Hoje às 01:50
Pedro ataca Marisa: «Não aparecem as vezes que me chamas nomes, por isso é que não se viram contra ti!»
02:44

Pedro ataca Marisa: «Não aparecem as vezes que me chamas nomes, por isso é que não se viram contra ti!»

Hoje às 01:32
Este é o detalhe mais privado da vida de Pedro que poucos conheciam

Este é o detalhe mais privado da vida de Pedro que poucos conheciam

Há 3h e 50min
Como era a vida de Pedro antes de Marisa? Este é o passado que ninguém conhece

Como era a vida de Pedro antes de Marisa? Este é o passado que ninguém conhece

Há 3h e 48min
Ver Mais

Notícias

Cristina Ferreira está no lugar mais romântico do País com João Monteiro: «Há uma magia aqui...»

Cristina Ferreira está no lugar mais romântico do País com João Monteiro: «Há uma magia aqui...»

Há 1h e 40min
Com um saco de sangue à cintura, Joana Albuquerque revela que fez uma cirurgia: «Não estou nada bem»

Com um saco de sangue à cintura, Joana Albuquerque revela que fez uma cirurgia: «Não estou nada bem»

Há 2h e 28min
Como era a vida de Pedro antes de Marisa? Este é o passado que ninguém conhece

Como era a vida de Pedro antes de Marisa? Este é o passado que ninguém conhece

Há 3h e 48min
Cheia de detalhes! Maria Botelho Moniz mostra a árvore de Natal lá de casa: feita com um ajudante muito especial

Cheia de detalhes! Maria Botelho Moniz mostra a árvore de Natal lá de casa: feita com um ajudante muito especial

Hoje às 09:20
O 'Sim' mais esperado! Fábio e Liliana oficializam relação com pedido de namoro romântico

O 'Sim' mais esperado! Fábio e Liliana oficializam relação com pedido de namoro romântico

Ontem às 23:00
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro
02:22

«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro

20 nov, 02:48
Apanhada em flagrante! Liliana apercebe-se do desconforto de Marisa no striptease de Pedro
05:34

Apanhada em flagrante! Liliana apercebe-se do desconforto de Marisa no striptease de Pedro

20 nov, 00:50
Beijos no meio da cozinha! Pedro e Marisa em clima de romance: «Minha excitadona»
01:46

Beijos no meio da cozinha! Pedro e Marisa em clima de romance: «Minha excitadona»

19 nov, 11:50
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado
05:47

Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado

9 nov, 23:00
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Cristina Ferreira está no lugar mais romântico do País com João Monteiro: «Há uma magia aqui...»

Cristina Ferreira está no lugar mais romântico do País com João Monteiro: «Há uma magia aqui...»

Há 1h e 40min
Com um saco de sangue à cintura, Joana Albuquerque revela que fez uma cirurgia: «Não estou nada bem»

Com um saco de sangue à cintura, Joana Albuquerque revela que fez uma cirurgia: «Não estou nada bem»

Há 2h e 28min
Cheia de detalhes! Maria Botelho Moniz mostra a árvore de Natal lá de casa: feita com um ajudante muito especial

Cheia de detalhes! Maria Botelho Moniz mostra a árvore de Natal lá de casa: feita com um ajudante muito especial

Hoje às 09:20
Cristina Ferreira revela hábito essencial que não pode faltar no seu dia a dia

Cristina Ferreira revela hábito essencial que não pode faltar no seu dia a dia

Ontem às 22:11
Quem é este bebé? Dica: já venceu um reality show e é um dos nomes que fica na história

Quem é este bebé? Dica: já venceu um reality show e é um dos nomes que fica na história

Ontem às 19:07
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

«Eles são um casal»: Leandro e Marisa Susana já não têm dúvidas sobre Pedro e Marisa
04:02

«Eles são um casal»: Leandro e Marisa Susana já não têm dúvidas sobre Pedro e Marisa

20 nov, 02:43
«És igual a ela!»: Pedro compara Marisa a Liliana e deixa-a furiosa
02:48

«És igual a ela!»: Pedro compara Marisa a Liliana e deixa-a furiosa

19 nov, 23:13
Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos
04:16

Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos

19 nov, 10:18
Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
02:03

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis

12 nov, 11:22
Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio
04:27

Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio

12 nov, 00:55
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Mafalda Diamond revela problema de saúde: "Vocês nunca notaram..."

Mafalda Diamond revela problema de saúde: "Vocês nunca notaram..."

Há 2 min
"Rosto mais bonito do mundo": estas são as primeiras imagens da filha de Ruben Silvestre e Ana Soares!

"Rosto mais bonito do mundo": estas são as primeiras imagens da filha de Ruben Silvestre e Ana Soares!

Há 1h e 48min
Já é Natal na casa de Maria Botelho Moniz... e árvore de Natal tem pormenor inesperado sobre a apresentadora!

Já é Natal na casa de Maria Botelho Moniz... e árvore de Natal tem pormenor inesperado sobre a apresentadora!

Há 3h e 16min
Jéssica Vieira passa por mudança "lindíssima" no corpo: estas são as primeiras imagens!

Jéssica Vieira passa por mudança "lindíssima" no corpo: estas são as primeiras imagens!

Hoje às 09:25
Marcia Soares faz desabafo que dá que pensar: "Tenho tanta pena"

Marcia Soares faz desabafo que dá que pensar: "Tenho tanta pena"

Ontem às 15:07
Ver Mais Outros Sites