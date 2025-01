No Secret Story - Desafio Final, a entrada de Rita e de Patrícia ficou marcada pelo facto de Rita não estar contente com a concorrente. Iury e Flávia, durante a gala, comentaram as fofocas do momento, e esta foi uma delas. Marcelo reage e afirma que o assunto está resolvido e que o pai gosta de Rita e não quer Patrícia como nora. Tudo não passou de uma brincadeira.