Sobre este vídeo

Marcia Soares atira: «Que ninguém ache que o Dylan é uma vítima, não é vítima nenhuma!»

No Extra do Secret Story 9, Marcia Soares comenta a postura de Dylan no jogo e diz que ele não é «vítima nenhuma». 

  • Secret Story
  • Há 3h e 50min
Últimos vídeos

Marcia Soares critica Rui: «Ele sim tem pensamentos machistas, dá ali muitas patadas»
02:45

08:55
Entre a dor e a dignidade: A decisão inesperada do noivo Zé

19:53 30 set
Inês Morais 'rasga' Liliana: «Eu também sei os valores dela e preferia não saber»
02:45

09:07 30 set
Inês Morais dá opinião explosiva sobre Fábio e Liliana: «Ele já teve o que queria...»
02:33

08:41 30 set
«Não queria estar na pele da terceira pessoa»: Bruna Gomes arrasa 'polémica' que agita a casa
01:17

00:26 29 set
Bruna Gomes faz discurso sobre Liliana depois de confronto com Zé: «Esta falta de respeito tira-me do sério»
01:03

23:31 28 set
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

29 set, 00:03
Mudou de ideias: Noivo de Liliana volta atrás com o que decidiu na gala. Veja a nova mensagem de Zé

Ontem às 09:44
Noivo de Sónia Jesus sai da prisão domiciliária. Estas são as primeiras imagens da tão esperada liberdade

2 jun, 12:07
Sobe a temperatura! Dylan e Vera trocam beijos ‘calientes’ e ele pica-a: «Vieste com mais vontade»
03:12

Há 3h e 23min
Liliana começa a manhã agarrada a Fábio na cama
01:22

Há 3h e 1min
Nunca esteve grávida? Cláudia Nayara responde a acusações: «Hoje dou por mim novamente...»

Há 45 min
Cristina Ferreira reage a alegada separação de Sónia Jesus. E Quinaz faz revelação inédita

Há 1h e 39min
Morreu parente próximo de ex-concorrente do Big Brother e a despedida foi de ir às lágrimas

Há 1h e 59min
Um ano depois da morte da mãe, Manuel Luís Goucha abriu o coração: «A relação que tinha era muito...»

Há 3h e 2min
A atravessar rumores de separação, Sónia Jesus assinala data especial com um texto emotivo

Há 3h e 39min
Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas
00:21

30 set, 15:12
Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»
03:01

30 set, 09:14
Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»
03:01

30 set, 09:14
Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite
06:32

29 set, 00:15
Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida
05:51

28 set, 23:53
Nunca esteve grávida? Cláudia Nayara responde a acusações: «Hoje dou por mim novamente...»

Há 45 min
Vera arranca suspiros dentro e fora da casa. As fotografias ousadas da concorrente do Secret Story

Há 1h e 34min
Cristina Ferreira reage a alegada separação de Sónia Jesus. E Quinaz faz revelação inédita

Há 1h e 39min
Morreu parente próximo de ex-concorrente do Big Brother e a despedida foi de ir às lágrimas

Há 1h e 59min
Um ano depois da morte da mãe, Manuel Luís Goucha abriu o coração: «A relação que tinha era muito...»

Há 3h e 2min
«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro
02:17

Ontem às 12:13
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

29 set, 08:15
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

21 set, 18:59
«Isto deixa-me muito triste»: Cristina Ferreira reage a fim de relação mediática

Há 3h e 4min
Entre rumores de separação de Vitó, Sónia Jesus celebra data especial

Há 3h e 26min
Problemas no paraíso? A prova que pode indicar o fim do noivado de Sónia Jesus e Vitó

Hoje às 09:12
Quatro anos depois, Ana Barbosa revela onde está a usar o dinheiro do prémio do Big Brother: «Só agora é que comecei a mexer»

Ontem às 11:18
Bruno de Carvalho prepara-se para se submeter a procedimento estético: "Peso 108 quilos"

Ontem às 10:36
