No Extra do Secret Story 9, Marcia Soares comenta a postura de Dylan no jogo e diz que ele não é «vítima nenhuma».
Marcia Soares atira: «Que ninguém ache que o Dylan é uma vítima, não é vítima nenhuma!»
- Secret Story
- Há 3h e 50min
07:33
Marcia Soares atira: «Que ninguém ache que o Dylan é uma vítima, não é vítima nenhuma!»
Há 3h e 50min
05:19
Voz coloca desafio insólito aos concorrentes
Há 47 min
01:06
Liliana pica Fábio: «Babaste-te todo». Ele riposta: «Sonhei contigo»
Há 55 min
02:21
Na piscina e no meio de brincadeiras, Fábio e Liliana mais íntimos do que nunca
Há 1h e 22min
06:25
Fábio resolve enigma e conquista um almoço especial! Quem vai convidar?
Há 1h e 28min
06:00
Alguém tem ciúmes de Rui? Joana arrasa: «Está muito mal... Isto não é o Love on Top»
Há 1h e 46min
04:49
Dylan com receio de se aproximar de Mariana? «Já pus tudo em pratos limpos com o Rui, não quero confusões»
Há 2h e 29min
01:22
Liliana começa a manhã agarrada a Fábio na cama
Há 3h e 1min
03:12
Sobe a temperatura! Dylan e Vera trocam beijos ‘calientes’ e ele pica-a: «Vieste com mais vontade»
Há 3h e 23min
06:54
Entre beijos e amassos, Vera pergunta a Dylan: «Tu não tiveste nada com a Lídia, tiveste?»
Há 3h e 28min
01:27
Momento quente: Dylan interrompe Vera e surpreende-a com um beijo longo e escaldante
Há 3h e 34min
01:12
Após a tempestade, a bonança: Vera e Dylan trocam mimos e abraços apertados na cama
Há 3h e 37min
03:17
Leandro vira a casa do avesso e vê a sua mala atirada à piscina. O autor já foi revelado
Há 3h e 41min
01:02
Imagens inéditas: O momento em que a mala de Leandro é atirada à piscina. Saiba por quem
Há 3h e 44min
02:30
Familiares dos concorrentes comentam os últimos acontecimentos
Há 3h e 59min
04:18
Dylan e Lídia aos gritos após Especial. E há mais concorrentes envolvidos
Hoje às 09:13
02:27
Looks surpreendentes e animação: Começa a festa da música, mas não para todos. Saiba quem ficou de fora
Hoje às 08:57
02:45
Marcia Soares critica Rui: «Ele sim tem pensamentos machistas, dá ali muitas patadas»
Hoje às 08:55
01:01
Mais próximos: Vera volta a pedir desculpas a Dylan e dá-lhe um beijinho repenicado
Hoje às 08:49
03:07
Bruna eufórica por ter convite para a festa, enquanto outros ‘deprimem’ sem nada
Hoje às 08:47
02:48
Vera pede desculpas a Dylan e dá-lhe um abraço que o deixa emocionado
Hoje às 08:20
01:36
Dylan decidido em relação a Vera: «Passar por ti e não te dizer nada custa e não vou fazer mais»
Hoje às 08:19
07:07
Dylan abre o coração a Vera: «Continuo a olhar para ti com os mesmos olhos. Jamais te vou tratar mal»
Hoje às 08:18
05:37
Dylan e Vera esclarecem atrito. Ele atira: «Não devias ter levado tão a peito as coisas que eu disse»
Hoje às 08:14
04:51
Joana dá ‘puxão de orelhas’ a Lídia: «Não estiveste bem ali à frente, foi bué pesado»
Hoje às 08:09
08:51
Vista como 'vira casacas', Lídia confronta Dylan após ver imagens: «Quem se está a enterrar aqui, és tu!»
Ontem às 22:55
01:51
Cristina Ferreira confronta Bruno Simão com declaração polémica sobre... mulheres
Ontem às 22:37
04:22
«Porco, machista, manipulador, uma pessoa de m****»: Dylan responde a acusações de concorrentes
Ontem às 22:29
01:56
Enquanto Marisa Susana fala, as caras e caretas de Liliana saltam à vista
Ontem às 22:16
02:17
«Saltou para cima de mim»: Marisa Susana faz graves acusações a Liliana
Ontem às 22:07
01:53
«Tu é que és badalhoca com as mãos dentro da massa!»: Gritos na casa levam a Voz a intervir - As imagens completas
Ontem às 22:02
07:19
Bruno discorda da atitude de Vera em relação a Dylan e aconselha o amigo
Ontem às 21:20
04:31
Unidas contra Dylan: Vera, Lídia e Liliana têm conversa sobre o concorrente «Não me vou anular»
Ontem às 21:13
01:22
«Já parece mesmo uma delas (...) agora tem de aprender a andar de saltos»: Concorrentes gozam com Lídia
Ontem às 20:44
03:04
«Se é para isto, tirem-me já daqui»: Bruna reage a situação da casa e goza com concorrentes
Ontem às 20:26
02:22
Massa com cebola e açúcar: O prato que levou Marisa Susana e Liliana aos gritos uma com a outra
Ontem às 20:16
05:37
Mariana e Rui olhos nos olhos a milímetros de distância
Ontem às 19:53
06:15
Troca de carícias: Liliana admite que Fábio não lhe é indiferente
Ontem às 19:47
04:37
Liliana procura Vera para saber se acredita ou não nos sentimentos de Fábio
Ontem às 19:37
03:35
Pista de Fábio gera corrida ao botão e teorias explosivas
Ontem às 19:32
04:57
Mariana suspeita de Rui e desabafa com Dylan: «Gosto de exclusividade»
Ontem às 19:26
04:23
O silicone de Vera é tema e a concorrente mete tudo em pratos limpos
Ontem às 19:17
03:37
A arder: Lídia e Liliana juntam-se contra Marisa Susana
Ontem às 18:53
06:29
Inédito: Marisa Susana e Liliana pegam-se como nunca as viu
Ontem às 18:49
03:41
Boatos sobre Sandro e Liliana geram choque e Fábio queixa-se da colega
Ontem às 18:37
04:26
Mariana desafia rivais e lança metáfora ousada: «Sou um leopardo, e o leopardo mata a cobra»
Ontem às 18:30
05:36
Leandro entra em confronto com Joana e a concorrente perde a paciência
Ontem às 18:21
04:17
«Mural das Verdades»: Sandro gera polémica e assume ser o combustível da relação de Liliana e Fábio
Ontem às 18:08
04:35
Mariana tem acesso a pista e conta tudo o que viu no cubo aos colegas
Ontem às 17:48
05:23
A voz deu a oportunidade a um único concorrente de ver uma pista. Descubra quem foi o escolhido
Ontem às 17:45
08:19
Lídia desiludida com Leandro: «Nas costas é que se vê os amigos»
Ontem às 17:32
05:26
Ana Cristina desabafa com Mariana sobre as colegas na casa: «Não lhes vou dar o que elas querem»
Ontem às 17:01
02:40
Leandro cada vez mais perto do segredo de Fábio: «É ex da Vera»
Ontem às 16:34
00:14
Alerta fofura: Maria Botelho Moniz derrete corações com o pequeno Vicente
Ontem às 16:10
20:07
Mala de Leandro atirada à piscina após ser acusado de desarrumar a casa
Ontem às 15:31
01:07
Inês e Rui apanhados a fazer o que não deviam na cabine telefónica. Voz deixa aviso aos concorrentes
Ontem às 15:00
01:15
Está noiva de outro, mas não larga este concorrente. Fábio faz 'festinhas' a Liliana
Ontem às 14:54
01:22
Fábio e Liliana em clima de flirt: «Quero que tu dances e cantes. Se for a nossa música, melhor»
Ontem às 14:49
01:22
Nova pista na casa! Ana mostra-se perto do segredo: «Fui assaltado»
Ontem às 14:45
03:34
Liliana tira pontos negros das costas de Fábio
Ontem às 14:41
01:02
Liliana assume que o que sente por Fábio é verdadeiro
Ontem às 14:27