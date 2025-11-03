Marcia Soares critica Bruno Simão: «Ele é perigoso»

No Última Hora do Secret Story 9, Marcia Soares comenta a grande discussão de Bruno Simão com Pedro Jorge e a que se seguiu, com Leandro.
Perceba o que aconteceu:
- Bruno Simão vai ao encontro de Pedro Jorge e grita-lhe na cara
- Bruno Simão ‘vai para cima’ de Leandro: «Não vales nada»
