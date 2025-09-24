Márcia Soares dá "coça" a Inês Morais em jogo de padel: «Não estão bem a ver»

A manhã desta quarta-feira, dia 24, ficou marcada por muita animação e espírito competitivo entre três conhecidas figuras da TVI. Márcia Soares, Inês Morais e Jéssica Vieira juntaram-se para um animado jogo de padel, seguido de um almoço descontraído entre amigas.

Nas redes sociais, Márcia Soares, ex-concorrentes do Big Brother e comentadora da TVI, partilhou um vídeo caricato do momento, onde surge a brincar com a vantagem que levava sobre Inês Morais. «Estou a dar uma coça à Inês Morais, não estão bem a ver», disse, entre gargalhadas.

A resposta não tardou. Inês ripostou com bom humor: «Tens de ser verdadeira, bem», também a rir, mostrando que o espírito competitivo ficou sempre em segundo plano.

Jéssica Vieira, vencedora do Big Brother Verão e ex-concorrente do Secret Story 8, também participou no jogo, partilhando o momento de diversão com as colegas.