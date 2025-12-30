No Última Hora do Secret Story 9, Francisco Monteiro e Marcia Soares estiveram juntos a comentar e houve uma farpinha para Bárbara Parada.
Marcia Soares e Francisco Monteiro surgem juntos e há uma indireta para Bárbara Parada: «Ele agora já pode»
No Última Hora do Secret Story 9, Francisco Monteiro e Marcia Soares estiveram juntos a comentar e houve uma farpinha para Bárbara Parada.
- Secret Story
- Hoje às 17:37
