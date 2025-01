Márcia Soares elogia nova dinâmica: «Se conseguir ver a Joaninha através do João Ricardo, tudo bem»

No Secret Story - Desafio Final, logo pela manhã, a Joana Malhoa visita o Desafio Final e todos se juntam à “cantora” a dançar. O João é o mais animado, gritando que está apaixonado pela Joana e que é o seu fã número um. O entusiasmo do João não passa despercebido ao Tiago, que comenta com a Voz que o concorrente não se importa de roubar a cena a ninguém. Márcia Soares elogia esta nova dinâmica entre os dois concorrentes.