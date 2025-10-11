Marcia Soares revela pormenor insólito sobre o nome: «Quem me conhece sabe o que sofro»

Marcia Soares surpreendeu os seguidores com uma revelação curiosa. A comentadora da TVI explicou, nas redes sociais, que o seu nome verdadeiro não leva acento, por ter sido registado no Luxemburgo, país onde nasceu. «Quem me conhece sabe o que sofro por o meu nome ser Marcia sem acento», desabafou.

Desde a sua participação no Big Brother, Marcia tem-se afirmado como uma das personalidades mais comentadas da história dos reality shows. Nas redes sociais, a sua autenticidade e presença marcante fazem dela um verdadeiro fenómeno, capaz de transformar cada publicação em tema de conversa.