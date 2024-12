Margarida aceita missão de espalhar pela casa que é ela a grande vencedora

Durante a manhã, a Margarida revela ao Gonçalo que sonhou que era a vencedora do programa e, consequentemente, sente que é isso que vai acontecer. Como voluntário, o João dá dicas aos colegas sobre como devem agir para vencerem o jogo. A Margarida nega a ajuda, afirmando, convictamente que já sabe que será ela a ganhar. A confiança da Margarida não passa despercebida ao Gonçalo e ao João, mas o que os concorrentes não sabem é que a mais nova cumpre uma missão secreta. Por fim, o João aconselha o Diogo a insistir no papel de vítima e no choro, acreditando que é algo que cria empatia no público.