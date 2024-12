Margarida em missão de se afastar de Gonçalo: «Se não for eu atrás dele, vem ele atrás de mim»

No Secret Story - Casa dos Segredos, o Gonçalo confronta a Margarida, revelando que sente que a namorada está desligada, má e deixou de ser “chatinha”. O concorrente tenta dar carinhos à namorada, que não se mostra nada recetiva. No confessionário, o Gonçalo admite sentir que a Margarida está afastada e parece até estar a ficar farta dele. Já a Margarida, comenta com a Voz que está a ter um gostinho especial ao cumprir a missão secreta de se afastar do Gonçalo, já que o namorado está a procurá-la mais.