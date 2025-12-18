Maria Botelho Moniz faz visita surpresa ao estúdio do V+ Fama com novidades exclusivas

No V+ Fama, Adriano Silva Martins recebeu em estúdio Isabel Figueira, Pedro Capitão e Cláudia Jacques para uma emissão que ficou marcada por um momento inesperado.

O painel foi surpreendido por uma visita surpresa de Maria Botelho Moniz, que apareceu no estúdio para partilhar novidades exclusivas. A apresentadora revelou detalhes sobre como está a planear o Natal com o seu filho, o pequeno Vicente, destacando a magia de viver esta quadra agora que ele está mais crescido. Mas as surpresas não ficaram por aqui: Maria levantou o véu sobre a tão aguardada estreia da «1ª Companhia», o novo reality show da TVI. Os comentadores ficaram entusiasmados com as revelações, debatendo as expectativas para o novo formato e elogiando a excelente fase profissional e pessoal que a apresentadora atravessa.