Maria Botelho Moniz faz visita surpresa ao estúdio do V+ Fama com novidades exclusivas

No V+ Fama, Adriano Silva Martins recebeu em estúdio Isabel Figueira, Pedro Capitão e Cláudia Jacques para uma emissão que ficou marcada por um momento inesperado.

O painel foi surpreendido por uma visita surpresa de Maria Botelho Moniz, que apareceu no estúdio para partilhar novidades exclusivas. A apresentadora revelou detalhes sobre como está a planear o Natal com o seu filho, o pequeno Vicente, destacando a magia de viver esta quadra agora que ele está mais crescido. Mas as surpresas não ficaram por aqui: Maria levantou o véu sobre a tão aguardada estreia da «1ª Companhia», o novo reality show da TVI. Os comentadores ficaram entusiasmados com as revelações, debatendo as expectativas para o novo formato e elogiando a excelente fase profissional e pessoal que a apresentadora atravessa.

  • Ontem às 12:07
«Choro, amor e confusão» Esta é a visão de Leandro sobre o jogo de Liliana
07:07

«Choro, amor e confusão» Esta é a visão de Leandro sobre o jogo de Liliana

14:55
Leandro manda boca a Pedro: «Tu é que te preocupas com as aparências»
10:39

Leandro manda boca a Pedro: «Tu é que te preocupas com as aparências»

14:42
Liliana faz um reparo sobre a forma como Leandro come: «Parece...»
10:39

Liliana faz um reparo sobre a forma como Leandro come: «Parece...»

14:41
Beijos e mais beijos! Liliana e Fábio em clima de romance durante as limpezas
00:55

Beijos e mais beijos! Liliana e Fábio em clima de romance durante as limpezas

13:01
Pedro deixa Inês a rir à gargalhada: «Prepara-te para ver um vídeo do Dylan com a tua mãe...»
02:20

Pedro deixa Inês a rir à gargalhada: «Prepara-te para ver um vídeo do Dylan com a tua mãe...»

12:58
Completamente apaixonados! Pedro enche Marisa de beijos e faz provocação picante: «És ardente»
01:27

Completamente apaixonados! Pedro enche Marisa de beijos e faz provocação picante: «És ardente»

12:37
Morreu figura ligada a reality shows e Francisco Monteiro está de luto: «Pessoas que nos marcam»

Há 3h e 34min
Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

17 dez, 09:53
Pela primeira vez, Maria Botelho Moniz mostra-se na casa da Primeira Companhia: «Fui visitar a Base»

Ontem às 11:24
20 anos depois, a 1ª Companhia regressa à antena da TVI

6 nov, 12:40
Inédito: A vida voltou a juntar estes dois ex-concorrentes do Secret Story

Ontem às 17:23
Cristina Ferreira em choque com acidente fatal: «Isto faz-me muita confusão»

Há 2h e 16min
Morreu figura ligada a reality shows e Francisco Monteiro está de luto: «Pessoas que nos marcam»

Há 3h e 34min
Grávida de 9 meses, Vânia Sá faz desabafo honesto sobre a experiência da gravidez: «Não é fixe»

Hoje às 11:14
Este é o presente de Natal que o filho de Maria Botelho Moniz pediu. E não há em Portugal

Hoje às 10:25
Maria Botelho Moniz revela como será o Natal com Pedro Bianchi Prata e o filho: «É dividido»

Hoje às 10:23
Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan
03:37

Hoje às 02:00
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

11 dez, 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

11 dez, 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

10 dez, 22:43
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
05:42

10 dez, 22:21
Cristina Ferreira em choque com acidente fatal: «Isto faz-me muita confusão»

Há 2h e 16min
Morreu figura ligada a reality shows e Francisco Monteiro está de luto: «Pessoas que nos marcam»

Há 3h e 34min
Grávida de 9 meses, Vânia Sá faz desabafo honesto sobre a experiência da gravidez: «Não é fixe»

Hoje às 11:14
A dias de ser mãe pela primeira vez, Vânia Sá mostra «barrigão»

Hoje às 11:00
Este é o presente de Natal que o filho de Maria Botelho Moniz pediu. E não há em Portugal

Hoje às 10:25
Fábio «explode» de vez com Liliana. E esta acusa-o do pior
03:20

17 dez, 18:12
Vânia Sá sofre "percalço" com o Porsche de 200 mil euros: «Lá se foi...»

13 dez, 12:44
Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

12 dez, 17:06
Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

12 dez, 13:03
Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»
04:52

12 dez, 12:42
Este foi o exercício que ajudou Francisco Monteiro a perder 10 quilos em 15 dias

Há 42 min
Jéssica Vieira fala sobre distância da mãe: "Ela sofre um bocadinho"

Há 1h e 21min
Jéssica Vieira abre o coração: "O Natal foi perdendo a magia"

Ontem às 08:07
Jéssica Galhofas enfrenta fase difícil: "Nem sempre tudo é um mar de rosas"

17 dez, 21:55
Há uma coisa que Jorge Guerreiro ainda não fez desde que saiu do "Big Brother Famosos": "Por minha culpa"

17 dez, 15:48
