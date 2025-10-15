Maria Sampaio sobre Liliana, Fábio e Zé: «Eu acho que aqui não há traição e tentações podem existir!»

No «Bom dia alegria», em tertúlia debatemos a polémica em que a concorrente do Secret Story 9 Liliana se viu envolvida recentemente. A separação de Liliana e Zé e a posterior relação da jovem com Fábio continua a dar muito que falar dentro e fora da Casa dos Segredos. A psicóloga Carolina de Freitas Nunes, Maria Sampaio e Guilherme Castelo Branco comentam o caso.