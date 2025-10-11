Mariana aconselha Liliana: «Tu não precisas de um Fábio aqui dentro»

No Secret Story, Liliana e Fábio parecem estar a viver um momento mais complicado, junto dos colegas. Liliana está a ter dificuldades em lidar com o facto de Fábio esconder um segredo relacionado com Vera. Em conversa com Pedro e Mariana, a concorrente ouve alguns conselhos.

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:

ANA - 761 20 20 01

ANA CRISTINA - 761 20 20 02

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 12

LÍDIA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!